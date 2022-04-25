Вибухи на Львівщині – працює ППО

10:16 25 квітня Київ, Україна

Жителі Львівщини почули вибухи, а згодом у небі над регіоном почав з'являтися дим.

На Львівщині ранок 25 квітня розпочався неспокійно – в області лунають вибухи. Ситуацію вже прокоментували в обласній військовій адміністрації. Голова ОВА Максим Козицький розповів, що в області працює ППО.



Про це він написав у своєму Telegram-каналі.



Так, спочатку мешканці Львівщини почули вибухи, а потім у небі над регіоном почав з'являтися дим. Згодом Козицький написав, що всім людям треба залишатися в укриттях, адже працює ППО.



Потім стало відомо, що у двох населених пунктах почалися пожежі. За словами Козицького, ситуація контрольована, проте мешканцям Львівщини все ще треба залишатися в укриттях.