Вибухів у Криму в найближчі два-три місяці може бути більше

Вибухів на військових об'єктах окупантів у Криму може бути більше.
Про це в інтерв'ю The Guardian заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.
Пожежа на складі боєприпасів російських військ у Джанкойському районі, за словами Подоляка, стала нагадуванням про те, що "Крим, окупований росіянами, — це вибухи складів і високий ризик загибелі загарбників і злодіїв".
Україна не взяла на себе відповідальність за удари. Однак ці зауваження також можна інтерпретувати як визнання того, що Україна намагається накопичити кількість людей та військової техніки, необхідну для проведення повного контрнаступу на півдні країни.
Подоляк запросив "ще 50, 60, 80" РСЗВ на додаток до наявного арсеналу.
Помічник голови ОП припустив, що атака на авіабазу в Новофедорівці минулого тижня могла бути справою рук партизанів, але відкинув будь-які припущення, що це міг бути нещасний випадок, як одразу після цього припустила москва.
Пожежа на складі боєприпасів російських військ у Джанкойському районі, за словами Подоляка, стала нагадуванням про те, що "Крим, окупований росіянами, — це вибухи складів і високий ризик загибелі загарбників і злодіїв".
Україна не взяла на себе відповідальність за удари. Однак ці зауваження також можна інтерпретувати як визнання того, що Україна намагається накопичити кількість людей та військової техніки, необхідну для проведення повного контрнаступу на півдні країни.
Подоляк запросив "ще 50, 60, 80" РСЗВ на додаток до наявного арсеналу.
Помічник голови ОП припустив, що атака на авіабазу в Новофедорівці минулого тижня могла бути справою рук партизанів, але відкинув будь-які припущення, що це міг бути нещасний випадок, як одразу після цього припустила москва.
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