Взаємодія між Росією і Китаєм викликає побоювання в Білому домі

09:45 15 червня Київ, Україна

Якщо раніше в світі спостерігалося протистояння трьох держав: США - Росія - Китай, то тепер противники США стали об'єднуватися. Не стала несподіваною новина про те, що в певній мірі Білий дім стурбований все більш зростаючим рівнем співпраці Росії з Китаєм, яка загрожує перетворенням на подобу альянсу, повідомляє Politico з посиланням на високопоставлені джерела.

За словами співрозмовників видання, довгі роки відносини Росії та Китаю обмежувалися тактичною співпрацею або тимчасовим партнерством. Однак останнім часом взаємодія між країнами трансформується "в щось більш стійке і стратегічне".

"Я думаю, ви могли б сказати, що на деякому рівні це (співробітництво РФ і КНР - ред.) працює майже як квазіальянс", - уточнило джерело видання.

Зокрема, він торкнувся військово-технічного співробітництва Москви і Пекіна, навівши приклади сучасних винищувачів, гіперзвукових технологій, радарів, ядерних енергетичних установок для підводних човнів, засобів нічного бачення, "систем інтеграції на поля бою".

За його словами, для президента США Джо Байдена проводили брифінги з приводу російсько-китайських відносин, і президент, приділивши увагу цьому питанню при спілкуванні з радниками, має "дуже детальне розуміння" зв'язку Москви і Пекіна.

У свою чергу Politico вказує, що як очікується, Байден буде обговорювати зв'язки Росії з Китаєм на майбутніх переговорах з президентом РФ Володимиром Путіним.

Тим часом вказав представник американської адміністрації, Білому дому лише належить виробити кращі механізми стеження за динамікою відносин РФ і КНР.

"Обов'язково для нас буде переосмислити всю нашу стратегію... чи будете ви диференціювати свій підхід (щодо РФ і КНР - ред.), щоб спробувати поліпшити відносини з Москвою? Все це неймовірно складні речі", - визнало джерело Politico.

При цьому він підкреслив, що спроби США скористатися в своїх інтересах розбіжностями між РФ і КНР повинні бути вкрай майстерними і акуратними.

"Обидві сторони вкрай уважні до спроб створити напругу або розділити їх, і вони дуже сконцентровані на тому, що як я думаю, вони сприймають як більшу зловісну проблему, і це США", - зазначив представник Білого дому.

Згідно з його оцінкою, в короткостроковій перспективі викликають занепокоєння явища, що виходять від Росії, однак "довгострокові виклики Китаю - ось що викликає найбільшу тривогу".

Раніше в Білому домі заявляли про виклики з боку РФ і Китаю, які вимагають обговорення в НАТО.