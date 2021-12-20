Вичікувальна стратегія Путіна по Донбасу
12:37 28 березень Київ, Україна
На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, як учасник нормандської четвірки, російський президент Володимир Путін зараз прийняв вичікувальну позицію в процесі врегулювання ситуації на Донбасі. У колонці для французького видання Le Figaro Кулеба написав, що Путін шукає слабке місце.
На думку Кулеби, російський лідер чекає зміни влади у Франції, Україні, Німеччині та США.
"Він просто вичікує, щоб знайти слабке місце і вирішити конфлікт мовою ультиматумів, а не компромісів. У той самий час попередні сім років показали: ця стратегія безуспішна", - пише український міністр.
Кулеба підкреслив, що після відходу Ангели Меркель з поста канцлера Німеччини в цьому році Путін залишиться останнім співзасновником нормандського формату.
"А ситуація досі в глухому куті, шкодить Україні і Європі, і не несе нічого хорошого, власне, самій Росії. Тому зараз вдалий час спробувати дати новий поштовх мирному процесу. Як і в 2019 році, Франція може знову взяти на себе провідну роль для перезавантаження нормандського формату", - додав він.
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