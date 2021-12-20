Вичікувальна стратегія Путіна по Донбасу

12:37 28 березень Київ, Україна

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, як учасник нормандської четвірки, російський президент Володимир Путін зараз прийняв вичікувальну позицію в процесі врегулювання ситуації на Донбасі. У колонці для французького видання Le Figaro Кулеба написав, що Путін шукає слабке місце.

На думку Кулеби, російський лідер чекає зміни влади у Франції, Україні, Німеччині та США.

"Він просто вичікує, щоб знайти слабке місце і вирішити конфлікт мовою ультиматумів, а не компромісів. У той самий час попередні сім років показали: ця стратегія безуспішна", - пише український міністр.

Кулеба підкреслив, що після відходу Ангели Меркель з поста канцлера Німеччини в цьому році Путін залишиться останнім співзасновником нормандського формату.