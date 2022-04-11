Висилка російських дипломатів продовжується: Хорватія висилає 18 дипломатів

15:47 11 квітня Київ, Україна

Через агресію рф, що триває, проти України і на знак солідарності з НАТО і Євросоюзом, Хорватія прийняла рішення вислати з країни 18 дипломатів і 6 адмінспівробітників російського посольства.

Про це заявив міністр закордонних та європейських справ Гордан Грліч-Радман.



3 квітня, після публікації фотографій убитих мирних жителів Бучі, почалася хвиля висилок російських дипломатів та посилення санкцій. Персонами нон грата було оголошено сотні співробітників російських посольств.

Країни, що вислали дипломатів рф:



Литва - посол залишає країну, у Клайпеді закривається консульство,

Німеччина - 40 дипломатів,

Франція - 35 дипломатів,

Італія - 30 дипломатів,

Данія - 15 дипломатів,

Швеція - 3 дипломати,

Іспанія - 25 дипломатів,

Португалія - 10 дипломатів,

Польща – 45 дипломатів,

Чехія - один дипломат,

Нідерланди - 17 дипломатів,

Бельгія - 21 дипломат,

Ірландія - 4 дипломати,

Естонія - 7 дипломатів, закриває головне консульство росії,

Латвія - 13 дипломатів, закриває два консульства,

Словенія - 33 дипломати,

Греція -12 дипломатів,

Японія - 8 дипломатів,

Австрія - 4 дипломати.

ЄС також оголосив персонами нон грата 19 співробітників постійного представництва росії при Євросоюзі.