Висилка російських дипломатів продовжується: Хорватія висилає 18 дипломатів

Через агресію рф, що триває, проти України і на знак солідарності з НАТО і Євросоюзом, Хорватія прийняла рішення вислати з країни 18 дипломатів і 6 адмінспівробітників російського посольства.
Про це заявив міністр закордонних та європейських справ Гордан Грліч-Радман.
3 квітня, після публікації фотографій убитих мирних жителів Бучі, почалася хвиля висилок російських дипломатів та посилення санкцій. Персонами нон грата було оголошено сотні співробітників російських посольств.
Країни, що вислали дипломатів рф:
Литва - посол залишає країну, у Клайпеді закривається консульство,
Німеччина - 40 дипломатів,
Франція - 35 дипломатів,
Італія - 30 дипломатів,
Данія - 15 дипломатів,
Швеція - 3 дипломати,
Іспанія - 25 дипломатів,
Португалія - 10 дипломатів,
Польща – 45 дипломатів,
Чехія - один дипломат,
Нідерланди - 17 дипломатів,
Бельгія - 21 дипломат,
Ірландія - 4 дипломати,
Естонія - 7 дипломатів, закриває головне консульство росії,
Латвія - 13 дипломатів, закриває два консульства,
Словенія - 33 дипломати,
Греція -12 дипломатів,
Японія - 8 дипломатів,
Австрія - 4 дипломати.
ЄС також оголосив персонами нон грата 19 співробітників постійного представництва росії при Євросоюзі.
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