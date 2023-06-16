Виступ Володимира Зеленського на саміті Великої сімки в Японії

Як повідомляє пресслужба Офісу Президента, президент Володимир Зеленський виступив перед членами саміту країн Великої сімки та звернув увагу на необхідність глобального лідерства демократії.
Зеленський зазначив, що Україна разом із союзниками та партнерами досягла такого рівня співробітництва, який забезпечує, щоб з демократією, міжнародним правом і свободою рахувалися.
Український лідер підкреслив, що демократія потребує більшого.
Президент України подякував світовим лідерам за системи ППО та рішення про тренування пілотів ЗСУ на сучасних винищувачах.
Зеленський зазначив, що майже за 15 місяців повномасштабної війни Україна спільно із західними партнерами ухвалила сотні рішень безпеки: про формування коаліцій оборонної підтримки, санкції проти агресора, захист ринків та фінансову стійкість.
Водночас, за словами президента, Україна наголошує на принципі превентивної безпеки і хотіла б, "щоб наші команди розставили крапки над "і" у справі гарантій безпеки у Вільнюсі - саміт (НАТО - ред.), на який очікує євроатлантика".
Раніше телеканал CNN повідомив, що президент США Джо Байден проведе переговори із Зеленським на полях саміту Великої сімки в японській Хіросімі.
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