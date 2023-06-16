Виступ Володимира Зеленського на саміті Великої сімки в Японії

10:18 21 травня Київ, Україна

Як повідомляє пресслужба Офісу Президента, президент Володимир Зеленський виступив перед членами саміту країн Великої сімки та звернув увагу на необхідність глобального лідерства демократії.

Зеленський зазначив, що Україна разом із союзниками та партнерами досягла такого рівня співробітництва, який забезпечує, щоб з демократією, міжнародним правом і свободою рахувалися.

"У світі були спроби ігнорувати та нехтувати тим, що ми цінуємо. Але зараз це неможливо. Зараз наша сила зростає. І кожен, хто може побажати агресії проти демократичної країни, бачить, якою буде відповідь. І чим більше ми з вами співпрацюємо, тим менша ймовірність того, що хтось ще у світі піде шаленим шляхом росії. Але чи цього достатньо?", - зазначив він.

Український лідер підкреслив, що демократія потребує більшого.

"Я вважаю, нам потрібне очевидне глобальне лідерство демократії. Це головне, що ми забезпечуємо нашим співробітництвом», – додав Зеленський.

Президент України подякував світовим лідерам за системи ППО та рішення про тренування пілотів ЗСУ на сучасних винищувачах.

"Ми з вами разом довели, що питання не в тому, скільки ракет є у нашого спільного ворога, а в тому, скільки систем ППО є у нас. Коли таких систем ППО в Україні буде достатньо для того, щоб захистити всі наші міста, світ бачитиме, який повітряний щит здатна створити демократія", – наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що майже за 15 місяців повномасштабної війни Україна спільно із західними партнерами ухвалила сотні рішень безпеки: про формування коаліцій оборонної підтримки, санкції проти агресора, захист ринків та фінансову стійкість.

Водночас, за словами президента, Україна наголошує на принципі превентивної безпеки і хотіла б, "щоб наші команди розставили крапки над "і" у справі гарантій безпеки у Вільнюсі - саміт (НАТО - ред.), на який очікує євроатлантика".

Раніше телеканал CNN повідомив, що президент США Джо Байден проведе переговори із Зеленським на полях саміту Великої сімки в японській Хіросімі.