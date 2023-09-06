Вищий антикорупційний суд України конфіскував майно міноборони білорусі

19:07 22 серпня Київ, Україна

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) у понеділок, 21 серпня, задовольнив позов Міністерства юстиції України до республіки білорусь та конфіскував у дохід держави майно, що належить міністерству оборони білорусі.



Йдеться про складові системи електричного авіаційного пуску, а саме повітряний стартер СВ-25ТЛ. Стартер використовується для запуску двигуна виробництва українського підприємства "Мотор Січ", який призначений для встановлення на пасажирські та транспортні літаки.



Білоруські медіа припускають, що йдеться про комплектувальні, які міністерство купило в України або відправляло на ремонт до широкомасштабної війни.



Мін'юст України подав позови про націоналізацію майна міноборони білорусі та російської компанії "Волга-Дніпро". Йдеться про шість авіадвигунів типу Д-18Т для літаків АН-124-100 "Руслан" (належать "Волга-Дніпро") і авіадвигун АІ-25ТЛ і повітряний стартер СВ-25ТЛ до нього (належать міноборони білорусі).