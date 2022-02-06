Вищий антикорупційний суд обере запобіжний захід Олександру Юрченку

Завтра, 18 вересня, у ВАКС розглянуть клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату Олександру Юрченку.
Про це повідомила прессекретарка ВАКС Олеся Чемерис.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що народний депутат Олександр Юрченко, якого спіймали на хабарі, і якому вручили підозру - обов'язково сяде в тюрму.
Як повідомлялося, народному депутату Олександру Юрченку повідомили про підозру в отриманні хабаря.
Відзначимо, що в рамках досудового розслідування детективами НАБУ встановлено, що народний обранець в завуальованій формі попросив надати йому через посередника неправомірну вигоду в сумі 13 тис. дол. за внесення пропозицій до законопроєкту та ще 200 тис. дол. для підкупу народних депутатів-членів Комітету за голосування за надані ним пропозиції.
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