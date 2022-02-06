Вищий антикорупційний суд обере запобіжний захід Олександру Юрченку

22:02 17 вересень Київ, Україна

Завтра, 18 вересня, у ВАКС розглянуть клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату Олександру Юрченку.

Про це повідомила прессекретарка ВАКС Олеся Чемерис.

"Завтра о 13:00 (обиратимуть запобіжний захід - ред.)", - повідомила прессекретарка.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що народний депутат Олександр Юрченко, якого спіймали на хабарі, і якому вручили підозру - обов'язково сяде в тюрму.



Як повідомлялося, народному депутату Олександру Юрченку повідомили про підозру в отриманні хабаря.



Відзначимо, що в рамках досудового розслідування детективами НАБУ встановлено, що народний обранець в завуальованій формі попросив надати йому через посередника неправомірну вигоду в сумі 13 тис. дол. за внесення пропозицій до законопроєкту та ще 200 тис. дол. для підкупу народних депутатів-членів Комітету за голосування за надані ним пропозиції.