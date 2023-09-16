Вище військове командування України зустрілося з американськими та британськими партнерами

17:05 15 вересня Київ, Україна

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із іншими представниками вищого військового командування України провів зустріч із американськими та британськими партнерами.

Про це генерал повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Детально ознайомив союзників з оперативною обстановкою по всьому фронту. Заслухали командирів і обговорили проблематику, що склалася в угрупованнях військ. Представив наше бачення розвитку подій на передовій", — зазначив Залужний.

Обговорили потребу української армії у снарядах, озброєнні та військовій техніці. За словами головнокомандувача ЗСУ, очікуються "хороші новини".

"Також зупинилися на питаннях посилення нашої протиповітряної оборони, додаткового транспорту для евакуації поранених, пошуку шляхів для ремонту техніки та відновлення боєздатності військових частин", - зазначив генерал.

Залужний додав, що окремою темою було розглянуто ситуацію в Чорному морі.