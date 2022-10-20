Висока ймовірність обстрілів мирного населення Херсонщини – Генштаб

09:44 20 жовтня Київ, Україна

Генеральний штаб Збройних сил України попередив про високу ймовірність обстрілу російськими терористами мирного населення Херсонської області.



Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ на ранок 20 жовтня.