Висока ймовірність обстрілів мирного населення Херсонщини – Генштаб
09:44 20 жовтня Київ, Україна
Генеральний штаб Збройних сил України попередив про високу ймовірність обстрілу російськими терористами мирного населення Херсонської області.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ на ранок 20 жовтня.
"Існує висока ймовірність здійснення російськими окупантами обстрілів мирного населення Херсонської області. Так, вранці 19 жовтня цього року на тимчасово зайнятій території проведено розсилання повідомлень із закликом до евакуації населення Нової Каховки нібито у зв'язку з підготовкою обстрілів з боку підрозділів Збройних сил України".
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