Виконано два із семи кроків: Рада міністрів дала оцінку виконання Україною умов для вступу до ЄС

20:51 22 червня Київ, Україна

Рада ЄС на пропозицію Європейської комісії визначила сім кроків, які Україна має здійснити як пріоритетні у своїй заявці на членство в Євросоюзі. На сьогоднішній день із цих семи кроків виконано два — реформу судової системи зі створенням Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також погодження законодавства про ЗМІ з європейським.



Про це заявив Європейський комісар з питань розширення Олівер Варгеї наприкінці неформальної Ради міністрів ЄС із загальних справ у Стокгольмі, повідомляє SVT Play.

"На сьогоднішній день із цих семи кроків виконано два: реформа судової системи зі створенням Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, які вже працюють, із процесом відбору на основі заслуг, а також приведення законодавства про ЗМІ у повну відповідність до європейської директиви. Це кроки два та шість", - сказав Олівер Варгеє.

Водночас Єврокомісар зазначив, що Україна досягла значного прогресу щодо реформи Конституційного суду, а саме – "виконала більше половини необхідної роботи".

"Досягнуто значного прогресу, (тобто виконано більше половини необхідної роботи — ред.) щодо Конституційного суду, який був першим пріоритетом. У першому читанні було ухвалено необхідний закон, який встановлює надійний процес, але ще рано робити висновки, оскільки друге читання має відбутися 24 червня, і до нього ще можуть бути внесені виправлення", - пояснив він.

Олівер Варгеї також додав, що певного прогресу було досягнуто в інших чотирьох кроках.