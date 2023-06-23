Виконано два із семи кроків: Рада міністрів дала оцінку виконання Україною умов для вступу до ЄС

Рада ЄС на пропозицію Європейської комісії визначила сім кроків, які Україна має здійснити як пріоритетні у своїй заявці на членство в Євросоюзі. На сьогоднішній день із цих семи кроків виконано два — реформу судової системи зі створенням Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також погодження законодавства про ЗМІ з європейським.
Про це заявив Європейський комісар з питань розширення Олівер Варгеї наприкінці неформальної Ради міністрів ЄС із загальних справ у Стокгольмі, повідомляє SVT Play.
Про це заявив Європейський комісар з питань розширення Олівер Варгеї наприкінці неформальної Ради міністрів ЄС із загальних справ у Стокгольмі, повідомляє SVT Play.
Водночас Єврокомісар зазначив, що Україна досягла значного прогресу щодо реформи Конституційного суду, а саме – "виконала більше половини необхідної роботи".
Олівер Варгеї також додав, що певного прогресу було досягнуто в інших чотирьох кроках.
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