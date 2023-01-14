"Визначна роль" шойгу та герасимова: роспропаганді роздали нову інструкцію з висвітлення війни

19:15 13 січня Київ, Україна

Кремлівським пропагандистам видали нову методичку висвітлення війни з 11 пунктів. У ній визначається, на чому слід акцентувати увагу, а про що писати та говорити не слід.



Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



Загальні рекомендації:

орієнтування на інформацію виключно з узгоджених міноборони росії джерел;

акцентування в інформаційних матеріалах та коментарях "незалежних" експертів на провідній та позитивній ролі особисто сергія шойгу та валерія герасимова;

виправдання ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України та посилання на "вимушеність" таких дій;

підкреслення теми надання Україні західного озброєння ("росія проводить військову операцію не проти України, а проти всього НАТО"!);

відмова від згадки ПВК Вагнера у позитивному контексті (слід робити акцент на надмірних людських втратах і беззмістовних атаках ПВК);

відстеження та цитування публікацій в іноземних ЗМІ про успіхи збройних сил російської федерації та невдачу Збройних сил України (особливу увагу рекомендується концентрувати на заявах західних та українських політиків, які можна інтерпретувати у такому ключі).

"Загалом документ свідчить про кардинальну зміну акцентів щодо висвітлення перебігу подій у війні проти України, а також загострення політичної боротьби всередині країни-агресора", - зазначають у ГУР Міноборони України.