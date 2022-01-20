Видача паспортів РФ в ОРДЛО - це привід для нападу на Україну — Литва в ОБСЄ

Російська Федерація активно роздає свої паспорти в ОРДЛО, щоб використовувати це як привід для нової агресії проти України.
Про це йдеться в повідомленні постійного представництва Литви при ОБСЄ.
Про це йдеться в повідомленні постійного представництва Литви при ОБСЄ.
У литовській дипмісії вказали на те, що видані на тимчасово окупованих територіях сходу України російські паспорти не визнаються міжнародною спільнотою.
Як повідомлялося, в 2019 році президент РФ Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого на спрощений порядок отримання російського паспорта можуть претендувати жителі ОРДЛО, а також громадяни України, які в березні 2014 року проживали в Криму.
Згідно з офіційними даними російської сторони, в цей час паспорт РФ видали вже майже 530 тисячам жителів окупованих територій сходу України.
Євросоюз висловив глибоку стурбованість щодо продовження Росією видачі паспортів в ОРДЛО, що суперечить Мінським домовленостям і є очевидним порушенням суверенітету України.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що союзники України дуже м'яко реагують на видачу Росією паспортів жителям окупованих територій України.
Згідно з офіційними даними російської сторони, в цей час паспорт РФ видали вже майже 530 тисячам жителів окупованих територій сходу України.
Євросоюз висловив глибоку стурбованість щодо продовження Росією видачі паспортів в ОРДЛО, що суперечить Мінським домовленостям і є очевидним порушенням суверенітету України.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що союзники України дуже м'яко реагують на видачу Росією паспортів жителям окупованих територій України.
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