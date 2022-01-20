Видача паспортів РФ в ОРДЛО - це привід для нападу на Україну — Литва в ОБСЄ

15:35 04 травень Київ, Україна





Про це йдеться в повідомленні постійного представництва Литви при ОБСЄ. Російська Федерація активно роздає свої паспорти в ОРДЛО , щоб використовувати це як привід для нової агресії проти України.Про це йдеться в повідомленні постійного представництва Литви при ОБСЄ.

"Паспортизація (видача Росією паспортів в ОРДЛО - ред.) - це не що інше, як casus belli (привід для війни - ред.) для подальшої агресії Росії проти України", - наголошується в повідомленні.

У литовській дипмісії вказали на те, що видані на тимчасово окупованих територіях сходу України російські паспорти не визнаються міжнародною спільнотою.

"Їхня єдина мета - надання Росії casus belli для виправдання атаки проти України", - відзначили литовські дипломати.

Як повідомлялося, в 2019 році президент РФ Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого на спрощений порядок отримання російського паспорта можуть претендувати жителі ОРДЛО, а також громадяни України, які в березні 2014 року проживали в Криму.



Згідно з офіційними даними російської сторони, в цей час паспорт РФ видали вже майже 530 тисячам жителів окупованих територій сходу України.



Євросоюз висловив глибоку стурбованість щодо продовження Росією видачі паспортів в ОРДЛО, що суперечить Мінським домовленостям і є очевидним порушенням суверенітету України.



Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що союзники України дуже м'яко реагують на видачу Росією паспортів жителям окупованих територій України.