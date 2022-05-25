Обрані претенденти в члени Єврокомітету з питань попередження катувань

"Завершився другий день роботи Комісії з відбору кандидатів для висунення на обрання членом Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Вчора, 21 грудня, відбулися чотири співбесіди з кандидатами, а сьогодні ще три. За результатами обговорення узагальнюючих висновків щодо учасників відбору і голосування було сформовано список з трьох кандидатів для висунення на членство в згаданому Комітеті. Це - Вадим Чевган, Дмитро Ягунов і Наталя Хендель. Тепер, згідно з процедурою відбору, вже безпосередньо Рада Європи вибере із запропонованих Україною кандидатів - одного", - написала Людмила Денисова.