Обрані претенденти в члени Єврокомітету з питань попередження катувань
18:53 22 грудня Київ, Україна
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова
повідомила, що сьогодні, 22 грудня, комісія з відбору кандидатів для подальшого його обрання членом Європейського комітету з питань запобігання катуванням, визначилася з трьома претендентами.
"Завершився другий день роботи Комісії з відбору кандидатів для висунення на обрання членом Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Вчора, 21 грудня, відбулися чотири співбесіди з кандидатами, а сьогодні ще три. За результатами обговорення узагальнюючих висновків щодо учасників відбору і голосування було сформовано список з трьох кандидатів для висунення на членство в згаданому Комітеті. Це - Вадим Чевган, Дмитро Ягунов і Наталя Хендель. Тепер, згідно з процедурою відбору, вже безпосередньо Рада Європи вибере із запропонованих Україною кандидатів - одного", - написала Людмила Денисова.
За її словами, всі троє кандидатів заслуговують реалізовувати таку почесну місію, але тільки кращий представлятиме Україну в Комітеті.
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