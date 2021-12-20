Обрані медустанови для розвитку трансплантології в Україні

17:36 03 серпень Київ, Україна

МОЗ поставив мету, за 2-3 роки досягти незалежності в сфері трансплантації. На даний момент визначені медустанови, в 6 можливо проводити трансплантацію кісткового мозку, в 18 трансплантацію органів.

"Щороку в нашій країні в трансплантації потребує близько 5000 чоловік. Це люди, які в прямому сенсі стоять на межі між життям і смертю, тому важливо зробити їм трансплантацію ... Трансплантація органів і кісткового мозку в Україні набагато дешевше, ніж робити її за кордоном, іноді в кілька разів. Якщо ми розвинемо її в нашій країні, кількість людей, яким ми зможемо надати допомогу - побільшає ", - розповів Степанов.

Він зазначив, що було створено окремий підрозділ високотехнологічної медицини при Міністерстві охорони здоров'я, що опікується питаннями трансплантації.

"Головне КРІ - кількість і різновиди трансплантацій, що ми будемо робити в нашій країні. У нас є пілотний проект, який фінансується окремою програмою МОЗ, до якого недавно ми додали закладу, які можуть робити трансплантації. На сьогоднішній день у нас 24 лікувальних установи, з яких 6 можуть робити трансплантації кісткового мозку, і інші - можуть робити трансплантації органів ", - сказав глава МОЗ.

Степанов підкреслив, що відомство розрахувало тарифи на окремі послуги і компоненти, а зараз розраховує, скільки буде коштувати трансплантація легень. І це вселяє надію, що в Україні дуже скоро буде зроблена перша трансплантація легень.