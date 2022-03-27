Вибори в США: офіційна позиція України

11:49 05 листопада Київ, Україна

Незалежно від того, який вибір зроблять громадяни Америки, відносини і розвиток стратегічного партнерства України і США залишаться незмінними.

Про це на брифінгу сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

"Попри те, що зараз дуже багато різних коментарів, прогнозів про те, якими будуть відносини США з Україною після перемоги того чи іншого кандидата, я хочу висловити офіційну нашу позицію, яка полягає в тому, що, який би вибір не зробив американський народ, ми будемо успішно розвивати і надалі стратегічне партнерство між США та Україною", - сказав міністр.

Він нагадав, що підтримка України в США базується не на персоналіях, це системна підтримка, яку країна має як в демократичній партії, так і в республіканській.