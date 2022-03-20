Вибори в Держдуму РФ не повинні бути визнані світовою спільнотою - віцепрезидент ПАРЄ

Росія 19 вересня 2021 року планує провести вибори в Держдуму, із залученням українців з тимчасово окупованих територій, що є прямим порушенням міжнародного права, а відповідно результати таких виборів не можуть бути визнані дійсними.
Таку думку висловив віцепрезидент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), народний депутат України Олександр Мережко.
Мережко припустив, що російські парламентські вибори у вересні будуть мати ще більше складнощів. За його словами, по-перше, РФ знову буде проводити «вибори» на території окупованого Криму і, по-друге, не виключається, що у виборчий процес включать окуповані райони Донецької і Луганської областей.
Після виборів 2016 року Україна за підтримки деяких європейських країн закликала міжнародне співтовариство не визнавати результати парламентських виборів в РФ, які були проведені також на території тимчасово окупованого Криму і міста Севастополь. У той самий час ЄС в цілому визнав вибори, за винятком повноважень трьох депутатів, «обраних» від Криму. Ці особи зазнали персональних міжнародних санкцій.
Як повідомлялося, в Страсбурзі 21-24 червня проходить літня сесія ПАРЄ. Делегати працюють в гібридному форматі.
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