Вибори вплинули на рішення про мобілізацію в росії - ГУР

"Перша хвиля цієї так званої часткової мобілізації частину цих проблем дуже яскраво підсвітила. Тому таке рішення розглядається, але станом на цей момент воно не прийняте", - додав він, зазначивши, що чималу роль у цьому відіграють березневі президентські вибори в росії - фактор, який в кремлі враховують.