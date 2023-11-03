Вибори вплинули на рішення про мобілізацію в росії - ГУР
12:11 03 листопада Київ, Україна
Представник Головного управління Міноборони (ГУР) Андрій Юсов заявив, що рішення про мобілізацію в росії тимчасово призупинено через побоювання щодо внутрішньої нестабільності та протестних рухів у країні перед президентськими виборами.
"Рішення про нову хвилю публічної мобілізації серйозно розглядалося і буквально лежало на столі військово-політичного керівництва держави-агресора. Проте це рішення так і не було втілено і відкладено з різних причин", - заявив він.
Зокрема, як зазначив Юсов, через побоювання дестабілізаційних та протестних процесів усередині росії, яка є "насправді вкрай нестабільним утворенням з купою внутрішніх проблем".
"Перша хвиля цієї так званої часткової мобілізації частину цих проблем дуже яскраво підсвітила. Тому таке рішення розглядається, але станом на цей момент воно не прийняте", - додав він, зазначивши, що чималу роль у цьому відіграють березневі президентські вибори в росії - фактор, який в кремлі враховують.
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