Вибори за новим виборчим кодексом. Особливості

18:34 24 липень Київ, Україна

Новий Виборчий кодек вніс свої корективи в місцеві вибори, тому їх формат буде відрізнятися, від звичного, поруч особливостей.
 
Про це повідомляє в п'ятницю, 24 липня, член ЦВК Сергій Постівій.

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • в рік проведення чергових місцевих виборів будуть проведені перші місцеві вибори в тергромади, які призначаються і проводяться разом з черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти - серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути не менше двох жінок