Вибори за новим виборчим кодексом. Особливості

Новий Виборчий кодек вніс свої корективи в місцеві вибори, тому їх формат буде відрізнятися, від звичного, поруч особливостей.
Про це повідомляє в п'ятницю, 24 липня, член ЦВК Сергій Постівій.
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
- вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
- в рік проведення чергових місцевих виборів будуть проведені перші місцеві вибори в тергромади, які призначаються і проводяться разом з черговими;
- вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
- місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти - серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути не менше двох жінок
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