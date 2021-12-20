Вибори за новим виборчим кодексом. Особливості

18:34 24 липень Київ, Україна

Новий Виборчий кодек вніс свої корективи в місцеві вибори, тому їх формат буде відрізнятися, від звичного, поруч особливостей.

Про це повідомляє в п'ятницю, 24 липня, член ЦВК Сергій Постівій.



У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня: