Вибори мера Кривого Рогу: названо переможця

22:09 07 грудня Київ, Україна

Територіальна виборча комісія у понеділок, 7 грудня, повідомила, що за результатами другого туру виборів, мером Кривого Рогу став Костянтин Павлов, представник "Опозиційної платформи - За життя".

За Павлова віддали голоси 97 591 виборець (56.97%), а за його опонента Дмитра Шевчика від "Слуги народу" - 69 369 (43.03%).



Нагадаємо, що в першому турі 25 жовтня Шевчик і Павлов отримали 25,94% і 9,15% голосів відповідно.



Чинний міський голова, кандидат Юрій Вілкул, який займає цю посаду протягом 10 років, за результатами голосування 25 жовтня отримав найбільшу підтримку виборців (44,96%), проте 17 листопада він відмовився від участі в повторному голосуванні.



Таке рішення кандидат пояснив станом здоров'я, одночасно закликавши підтримати висуванця "Опозиційної платформи - За життя" Костянтина Павлова.