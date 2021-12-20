Вибори харківського мера призначені на 31 жовтня
20:22 30 березень Київ, Україна
Верховна Рада визначилася з датою проведення позачергових виборів міського голови Харкова. Заміну Геннадію Кернесу харків'яни будуть вибирати 31 жовтня 2021 року.
Про це повідомлялося на засіданні українського парламенту.
"За" проголосували 249 народних обранців.
"Призначити позачергові вибори харківського міського голови Харківського району Харківської області на неділю 31 жовтня 2021 року. Центральній виборчій комісії... визначити в установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів харківського міського голови", - йдеться в документі.
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