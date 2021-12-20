Вибори харківського мера призначені на 31 жовтня

20:22 30 березень Київ, Україна

Верховна Рада визначилася з датою проведення позачергових виборів міського голови Харкова. Заміну Геннадію Кернесу харків'яни будуть вибирати 31 жовтня 2021 року.

Про це повідомлялося на засіданні українського парламенту.



"За" проголосували 249 народних обранців.