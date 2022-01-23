Вибори-2020: сьогодні стартував процес офіційного висунення кандидатів

12:41 15 вересень Київ, Україна

Відсьогодні, 15 вересня, розпочався процес офіційного висунення кандидатів в депутати місцевих рад і на посади сільського, селищного, міського голів.



Це передбачає календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня, затверджений Центральною виборчою комісією.



Зокрема, висування кандидатів відбуватиметься в період з 15 до 24 вересня, а оприлюднення відомостей про реєстрацію кандидатів повинне завершитися до 2 жовтня.



Початок передвиборчої агітації стартує з наступного дня після прийняття рішення про реєстрацію кандидата.



Запрошення виборцям повинні бути направлені до 15 жовтня.



Саме голосування буде проходити 25 жовтня, з 08:00 до 20:00.



Результати виборів ЦВК має оголосити протягом 3-6 листопада.