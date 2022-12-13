Вторгнення в Україну дестабілізує геополітичні кампанії путіна - ISW

Російська війна ставить під загрозу максималістські цілі путіна в Україні з глобальними кампаніями. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 12 грудня.
За оцінкою Міноборони Великобританії, витрати росії на оборону значно збільшилися і становитимуть понад 30% всього бюджету рф на 2023 рік.
За оцінкою Міноборони Великобританії, витрати росії на оборону значно збільшилися і становитимуть понад 30% всього бюджету рф на 2023 рік.
Вони вважають, що російські сили давно перекидають обладнання та персонал з інших зон конфліктів, таких як Сирія та Нагірний Карабах, і можуть відмовитись від інших бойових дій та операцій м'якої сили на користь продовження затяжної війни в Україні.
Крім того, витрати росії на регіональні ініціативи "м'якої сили" вже викликали невдоволення кількох провоєнних блогерів, які критикували кремль за виділення майже шести мільярдів рублів на розвиток російськомовних шкіл у Таджикистані, не забезпечуючи при цьому російські сили на полі бою.
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