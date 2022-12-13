Вторгнення в Україну дестабілізує геополітичні кампанії путіна - ISW

09:36 13 грудня Київ, Україна

Російська війна ставить під загрозу максималістські цілі путіна в Україні з глобальними кампаніями. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 12 грудня.



За оцінкою Міноборони Великобританії, витрати росії на оборону значно збільшилися і становитимуть понад 30% всього бюджету рф на 2023 рік.

"Таким чином путін продовжує виснажувати свій бюджет на війну в Україні, і в процесі цього йому, можливо, доведеться припинити фінансування інших міжнародних або внутрішніх кампаній", - зазначили аналітики.



Вони вважають, що російські сили давно перекидають обладнання та персонал з інших зон конфліктів, таких як Сирія та Нагірний Карабах, і можуть відмовитись від інших бойових дій та операцій м'якої сили на користь продовження затяжної війни в Україні.

"Путін, мабуть, як і раніше не бажає жертвувати своїми геополітичними ініціативами в короткостроковій перспективі і ризикує зіткнутися з фінансовим скрутним становищем. Він, наприклад, продовжував спроби відновити позиції росії в Центральній Азії, безуспішно запропонувавши створити тристоронній союз між росією, Казахстаном та Узбекистаном наприкінці листопада та під час засідання Вищої Євразійської економічної ради у Бішкеку", - йдеться у звіті.

Крім того, витрати росії на регіональні ініціативи "м'якої сили" вже викликали невдоволення кількох провоєнних блогерів, які критикували кремль за виділення майже шести мільярдів рублів на розвиток російськомовних шкіл у Таджикистані, не забезпечуючи при цьому російські сили на полі бою.