Вторгнення в Україну: Борис Джонсон запроваджує «масштабний набір санкцій» проти Росії

19:44 24 лютий Київ, Україна

У телезверненні до нації Борис Джонсон оголосив про новий масивний пакет санкцій, під які, зокрема, потрапляють ВТБ банк і "Аерофлот".

"Великобританія накладе на Росію "найбільший за всю історію" набір економічних санкцій, включаючи припинення використання Росією міжнародних платіжних систем Swift, заморожування активів всіх великих російських банків, з негайним заморожуванням активів ВТБ (активи якого складають 154 млрд фунтів стерлінгів) у британських банках та запровадження санкцій щодо понад 100 фізичних та юридичних осіб", - сказав Джонсон.

Борис Джонсон закликав європейських лідерів погодитися з тим, що використання Росією основної платіжної системи має бути припинено.



Оголосивши про пакет санкцій, які, як обіцяв Джонсон, «завадять» економіці Росії, прем'єр-міністр заявив, що у вівторок буде прийнято закон, який заборонятиме великим російським компаніям залучати фінансування на ринках Великобританії та запобігатиме залученню Росією суверенного боргу на ринках Великобританії.



Санкції включають більше ключових олігархів, активи яких будуть заморожені, хоча джерела повідомили, що в найближчі тижні будуть оприлюднені нові імена, у тому числі, за їхніми словами, більш впізнавані фігури.



Прем'єр-міністр оголосив про заходи, які Великобританія вживає негайно. Великобританія заморозить активи всіх великих російських банків, включаючи ВТБ, другий за величиною банк країни з активами на загальну суму 154 млрд. фунтів стерлінгів.



Індивідуальні санкції будуть введені щодо більш ніж 100 фізичних та юридичних осіб та дочірніх компаній, включаючи Ростех, найбільшу оборонну компанію країни, що експортує зброю на суму 10 мільярдів фунтів стерлінгів на рік, а також ще чотири оборонні компанії.



До олігархів, які будуть піддані санкціям, входять колишній зять Путіна Кирило Шамалов, наймолодший російський мільярдер; Денис Бортніков, голова правління Банку ВТБ; та Юрій Слюсар, директор Об'єднаної авіабудівної корпорації. Російській авіакомпанії «Аерофлот» заборонять посадку у Великій Британії.



Великобританія призупинить та заборонить усі експортні ліцензії подвійного призначення до Росії, які охоплюють товари, які можуть мати цивільне чи військове застосування.. Також буде ухвалено закон, який заборонить експорт до Росії широкого спектру високотехнологічних товарів, у тому числі напівпровідників, деталей літаків, таких як реактивні двигуни Rolls Royce, та обладнання для нафтопереробки.



Джонсон заявив, що найближчими днями він викладе більш детальну інформацію про нове законодавство, яке обмежує депозити, які всі російські громадяни можуть зберігати на банківських рахунках у Великій Британії, щоб позбавити росіян можливості залучати фінансування та зберігати свої гроші в Лондоні.



Також весь спектр заходів буде розповсюджувати на Білорусь, яку російські війська використовували для вторгнення в Україну. Останнім заходом стало зобов'язання висунути законопроект про економічні злочини до великодніх канікул, спрямований на підвищення прозорості активів.