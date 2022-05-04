Вторгнення рф: оперативне зведення ЗСУ на ранок 2 травня

07:30 02 травня Київ, Україна

Рашисти продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні, також зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури з території республіки білорусь.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь і надалі виконують завдання щодо прикриття українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях.





На Сіверському напрямку ворог із мінометів обстрілював позиції наших військ у районі Сеньківки Чернігівської області.

У прикордонних з Україною районах Брянської області встановлено посилені адміністративно-поліційний та контррозвідувальний режими. На основних дорогах та поблизу населених пунктів розташовані контрольно-пропускні пости.

На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує обстріл міста Харків та населених пунктів Уди та Прудянка.

На Ізюмському напрямку продовжуються наступальні дії ворога у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ. Противник продовжував обстріл наших військ.

На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ веде наступальні дії практично вздовж усієї лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку противник завдавав вогневий вплив на підрозділи наших військ на рубежі Лиман – Сіверськ з метою витіснення їх із позицій і створення умов наступу на Слов'янськ.

На Сєвєродонецькому напрямку основні зусилля ворог зосередив на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на Сєвєродонецьк.

На Попаснянському напрямку противник намагався покращити тактичне становище у районі Попасної. Підсилив війська шляхом переміщення з Маріупольського напрямку однієї батальйонної тактичної групи.

З метою нарощування системи протиповітряної оборони противник розгорнув додаткові зенітно-ракетні комплекси на тимчасово зайнятих та тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей.

На Таврійському та Південнобузькому напрямках ворог продовжує спроби покращення свого тактичного становища та обстрілів.

На Таврійському напрямку продовжуються заходи щодо перегрупування ворожих підрозділів, нарощування складових системи вогневої ураження, інженерного обладнання позицій, поповнення запасів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон Херсонської області, шукають слабкі місця у нашій обороні. У районі Миколаєва агресор провів повітряну розвідку із застосуванням трьох БПЛА. Вів артилерійський вогонь по позиціях наших підрозділів.

За минулу добу підрозділи протиповітряної оборони вразили десять БПЛА "Орлан-10". Ворог зазнає значних втрат і на суші: на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено два танки, сімнадцять артилерійських систем, тридцять вісім одиниць бойової броньованої техніки та десять одиниць автомобільної техніки супротивника.