Вторгнення РФ: влада України ввела військовий стан

08:30 24 лютий Київ, Україна

Президент України Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану на території країни.

"Ми вводимо військовий стан по всій території нашої країни", - сказав він.

Крім того, Зеленський закликав українців не панікувати.

Президент країни звернувся до громадян із проханням не ускладнювати становище панічними настроями.

"Від усіх вас потрібен спокій, по можливості, залишайтеся, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює, працює весь сектор безпеки та оборони України", - заявив він.

За інформацією видання "Страна.ua", український лідер скликав засідання Ради національної безпеки та оборони.