Вторгнення РФ в Україну лише посилить НАТО – голова комітету розвідки Конгресу США

17:33 03 січень Київ, Україна

Голова комітету розвідки Сенату США республіканець Адам Шифф заявив, що стримати нове вторгнення Російської Федерації в Україну можуть лише потужні санкції, можливо навіть персональні обмеження проти глави Кремля.

«Для того, щоб стримати Росію, знадобляться масштабні санкції. Я думаю, наші союзники мають бути твердими у своїх позиціях щодо цієї ситуації. Москва має розуміти, що ми об'єднані у цьому питанні», - сказав сенатор Шіфф.

Він додав, що не має нічого проти запровадження персональних санкцій проти Путіна, але найдієвішими назвав комбінацію персональних та секторальних санкцій.



Він додав, що нова агресія РФ проти України лише наблизить НАТО до Росії.

«Ми наблизимо більше сил НАТО до Росії, і це протилежно тому, чого намагається досягти Путін», - заявив Шіфф.

"Боюсь, що Путін дуже ймовірно піде на вторгнення. Я, щиро кажучи, досі не розумію його повної мотивації, чому саме зараз це робить. Але виглядає так, що він, безперечно, має намір це зробити. І я думаю, що ніщо інше, як рівень санкцій, якого Росія ніколи не бачила, не втримає його", - наголосив він.