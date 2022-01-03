Вторгнення РФ в Україну лише посилить НАТО – голова комітету розвідки Конгресу США

Голова комітету розвідки Сенату США республіканець Адам Шифф заявив, що стримати нове вторгнення Російської Федерації в Україну можуть лише потужні санкції, можливо навіть персональні обмеження проти глави Кремля.
Він додав, що не має нічого проти запровадження персональних санкцій проти Путіна, але найдієвішими назвав комбінацію персональних та секторальних санкцій.
Він додав, що нова агресія РФ проти України лише наблизить НАТО до Росії.
Він додав, що нова агресія РФ проти України лише наблизить НАТО до Росії.
Нагадаємо, що у Білому домі повідомили про те, що президент США Джо Байден провів телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським .
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