Вторгнення росії в Україну стало прямою атакою на європейський та глобальний правопорядок - ЄК
08:37 20 жовтня Київ, Україна
Нинішня росія не повинна брати участь у будові нової європейської системи миру та безпеки.
Про це заявив член Європейської комісії (ЄК) Олівер Варгеї у Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту, присвяченого підсумкам першої зустрічі Європейської політичної спільноти у Празі, повідомляє Укрінформ у четвер, 20 жовтня.
"У найближчому майбутньому неможливо уявити новий порядок безпеки або нову архітектуру світу в Європі, в яких складовою могла б бути росія. Вона залишається географічним сусідом та членом міжнародної системи. Але зараз ми маємо будувати новий європейський порядок безпеки без кремля", - вважає він.
За його словами, учасники зустрічі у Празі визнали: російське вторгнення в Україну стало прямою атакою на європейський та глобальний правопорядок. Вони розцінюють його як напад на базові норми європейської та міжнародної безпеки, під якими свого часу підпис поставила сама росія.
"У Празі лідери надіслали потужний сигнал, спрямований не тільки росії, а й решті світу, щодо щирої волі Європи захистити багатосторонній порядок, заснований на правилах, а також підтримати базові положення Хартії ООН на тлі спроб росії перетворити на летальну зброю енергію та продовольство", - підсумував Варгеї.
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