Вторгнення росії в Україну стало прямою атакою на європейський та глобальний правопорядок - ЄК

08:37 20 жовтня Київ, Україна

Нинішня росія не повинна брати участь у будові нової європейської системи миру та безпеки.



Про це заявив член Європейської комісії (ЄК) Олівер Варгеї у Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту, присвяченого підсумкам першої зустрічі Європейської політичної спільноти у Празі, повідомляє Укрінформ у четвер, 20 жовтня.

"У найближчому майбутньому неможливо уявити новий порядок безпеки або нову архітектуру світу в Європі, в яких складовою могла б бути росія. Вона залишається географічним сусідом та членом міжнародної системи. Але зараз ми маємо будувати новий європейський порядок безпеки без кремля", - вважає він.

За його словами, учасники зустрічі у Празі визнали: російське вторгнення в Україну стало прямою атакою на європейський та глобальний правопорядок. Вони розцінюють його як напад на базові норми європейської та міжнародної безпеки, під якими свого часу підпис поставила сама росія.