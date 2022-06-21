Вторгнення Росії в Україну: оперативна інформація станом на вечір 21 червня

19:31 21 червня Київ, Україна

На Волинському та Поліському напрямах суттєвих змін у діяльності підрозділів збройних сил Республіки Білорусь не зафіксовано. Зберігається загроза ракетних ударів із території цієї країни.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на вечір 21 червня.



На Сіверському напрямку противник продовжує інженерне обладнання прикордонних районів та мінування місцевості. Обстріляв із мінометів та артилерії райони населених пунктів Середина-Буда, Миропілля, Юнаківка Сумської області та Грем'яч Чернігівської області.



На Харківському напрямку противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Руська Лозова, Черкаська Лозова та Розплідник. Артилерійські обстріли фіксувалися поблизу Харкова, Перемоги, Верхнього Салтова, Старого Салтова, Чепіля, Рубіжного та Старої Гнилиці. Крім того, РСЗВ застосовано по районах населених пунктів Коробочкине, Мосьпанове та Кутузівці.



На Слов'янському напрямі ворог основні зусилля зосереджує утриманні раніше зайнятих позицій, веде оборону.



Артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Богородичне, Велика Камишеваха, Грушуваха, Долина, Петрівське, Завгородне, Протопопівка, Пришиб, Карнаухівка, Вернопілля, Червоне, Довгенське та Краснопілля. Окупанти завдали авіаційного удару поблизу Дібрівного.



На Донецькому напрямку противник перегрупувався з метою посилення подальших дій на Бахмутському напрямку. З іншого боку, виявлено формування зведених підрозділів.



У зв'язку з суттєвими втратами відзначено переформування двох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів 5-ї загальновійськової армії, що втратили боєздатність, в одну зведену БТГр. Також, за наявними даними, противник вивів відновлення боєздатності підрозділу 1-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу.



На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів, обстрілював позиції наших військ з мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Донецьк, Стародубівка, Миколаївка та Пришиб.



На Сєвєродонецькому напрямку продовжуються бойові дії у місті Сєверодонецьк.



Ворог надавав вогненний вплив з танків та артилерії неподалік Сєверодонецька, Лисичанська, Воронового, Мирної Долини та Гірського.



Ворожу спробу розвідки боєм у напрямах Метелкіно – Вороново та Метелкіно – Сиротине українські воїни грамотно відбили. Супротивник відійшов.



Окупанти закріплюються у населеному пункті Устинівка, ведуть наступ у напрямку Білої Гори, мають частковий успіх, бойові дії продовжуються.



На напрямі Тошківка – Підлісне ворог опанував населені пункти Підлісне та Мирна Долина, закріплюється на зайнятих рубежах. Також має частковий успіх у районі населеного пункту Гірне.



Штурм у напрямку Високого українські воїни успішно відбили.



На Бахмутському напрямку ворог обстріляв райони Берестового та Камишевахи. Вел наступ у напрямку Олександропілля – Камишеваха. Успіху не було, відійшов.



На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. Обстріляв території поблизу Красногорівки, Острого, Новоандріївки, Гуляйпільського та Новосілки.



На Південнобузькому напрямку ворог, з метою виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд, надавав вогневий вплив на позиції наших військ і вів повітряну розвідку БпЛА.