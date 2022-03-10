Вторгнення РФ до України: оперативна інформація на вечір 10 березня

18:32 10 березень Київ, Україна

Добігає кінця 15 доба героїчного протистояння України російському вторгненню. Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ у всіх напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



🔻На Поліському та Волинському напрямах змусили противника відійти на невигідні для нього рубежі.



🔻На Сіверському напрямку звільнили населений пункт Бакланова Муравійка.



🔻Оборонці Києва стійко утримують кордони, охороняють об'єкти критичної інфраструктури міста.



🔻Російські окупанти припинені в усіх напрямках, противник зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці.



🔻Загарбники зосередили зусилля на поширенні дезінформації та пропаганди по всіх наявних інформканалах. За допомогою кіберпідрозділів та федеральних ЗМІ ворог активно поширює дезінформацію про діяльність вищого військово-політичного керівництва України, створює та розповсюджує фейки щодо прийняття керівництвом нашої держави умов РФ, заклики до припинення вогню та складання зброї українськими військовими.



🔻Закликаємо довіряти лише перевіреним джерелам та зберігати спокій.



🔻 Незважаючи на те, що особовий склад збройних сил РФ, що знаходиться на території України, ізольований від об'єктивної інформації, відомості про реальний поганий для Росії стан речей у них все ж таки надходять.



🔻Серед військовослужбовців ходять чутки про неспроможність міністерства оборони РФ виплачувати грошове забезпечення через дії санкцій, що в свою чергу деморалізує особовий склад окупаційних підрозділів.



🔻У районі населеного пункту Шестовиця Чернігівської області окупанти шукають спосіб здатися в повне.