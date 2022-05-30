Вторгнення рф в Україну - остання війна зразка 20-го століття

09:06 30 травня Київ, Україна

Професор стратегічних досліджень шотландського університету Філліпс О'Брайєн у своєму матеріалі для The Atlantic розповів, чому росія програє війну в Україні.



Міноборони росії, чітко дотримуючись радянської методики ведення війни, сподівалося пробити дірки в українській обороні, придушивши ЗСУ масою свого контингенту та техніки. Очікувалося на додачу до цього безліч успішних десантних висадок з моря за форматом висадки союзників у Нормандії 1944-го. Росії чорноморський флот здавався просто непереможним.



Окрему увагу експерт приділяє танкам. Він нагадує, що, спочатку росія перевершувала українців не тільки кількістю танків, а й якістю — техніка, що була на озброєнні, складалася з кращих у світі зразків. Але все пішло не за планом: із 1500 зосереджених на кордонах з Україною за три місяці війни було знищено від 700 до 1200 (за різними оцінками). Західні аналітики називають це "танковим винищенням".



А річ в тому, що з часів Другої Світової змінилася оборонна техніка, у тому числі протитанкова. У руках українців зброя нового покоління, проста у використанні та безпечна для життя солдата.



І, звичайно, дрони. Сучасний винахід, адаптований до військових цілей, набагато дешевший за спеціалізовану військову техніку, його використанню не складно навчитися і дуже легко заповнювати лави втрачених пристроїв. Це надало українцям мобільність та можливість протистояти кількісній потужності росіян.



Ручна зброя, легка і компактна, в досить умілих руках дозволяє знищувати на землі цілі армади. Нові методи бойових дій показали ефективність і на морі: у той час як оборонні системи флагмана «москва» були відвернені дроном, крилаті ракети нового покоління «Нептун», які запускали парами, вразили борт крейсера.



Технології продовжують розвиватися, оснащення армії росії не зуміло до них адаптуватися і вже безнадійно відстає, показала українська кампанія.