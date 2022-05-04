Вторгнення рф: оперативна інформація Генштабу ЗСУ на ранок 3 травня

07:33 03 травня Київ, Україна

Почався 69 день протистояння військовому вторгненню росії. За даними Генштабу ЗСУ, ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні.

Противник вживає заходів щодо поповнення значних втрат техніки у підрозділах збройних сил російської федерації, які ведуть бойові дії на території України. За наявною інформацією, у місті Богучар Воронезької області, в період з 27 квітня по 02 травня 2022, було знято зі зберігання сімнадцять танків та шістдесят БМП-1. Вони відправлені на тимчасово зайняті орками українські території.



На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.



На Слобожанському напрямку ворог продовжував обстріл міста Харків та прилеглих населених пунктів.



На Ізюмському напрямку противник надавав активний вогневий вплив на підрозділи наших військ.



У Донецькому напрямку основні зусилля ворога продовжують зосереджуватися на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне та Попасна та просуванні у напрямку населених пунктів Лиман та Слов'янськ.



На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не робив. Продовжував обстріл підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення.



За минулу добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було вражено сім БПЛА "Орлан-10" та один БПЛА "Форпост".



На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено шість танків, п'ять артилерійських систем, двадцять дві одиниці бойової броньованої техніки та вісім одиниць автомобільної техніки супротивника.



Страждає ворог і на інших напрямках. Активно продовжує розвиватися у тимчасово зайнятих агресором містах та селах рух опору.