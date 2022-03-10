Друге питання від президента

Сьогодні Володимир Зеленський назвав друге питання всеукраїнського опитування, яке проведуть у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня.
Він звучить так: Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на Донбасі?
Він звучить так: Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на Донбасі?
Напередодні Зеленський озвучив перший пункт всенародного опитування. Глава держави має намір дізнатися думку громадян щодо максимальної міри покарання для топ-корупціонерів.
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