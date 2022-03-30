Другий тур. Вибори міського голови пройдуть 15 і 22 листопада

17:17 04 листопада Київ, Україна

Сьогодні на своїй сторінці в соцмережі Facebook ЦВК нагадала українцям, що виборчий процес в країні ще не закінчено і другий тур голосування пройде 15 і 22 листопада.



Згідно з інфографікою Центрвиборчкому, 15 листопада другий тур виборів мера відбудеться в Луцьку (Волинська обл.), Краматорську (Донецька обл.), Кам'янець-Подільському (Хмельницька обл.) і Сумах.



22 листопада виборці повинні визначитися з міськими головами в Слов'янську (Донецька обл.), Дрогобичі (Львівська обл.), Ужгороді (Закарпатська обл.), Броварах (Київська обл.), Полтаві, Львові та Рівному.



Місцеві вибори в Україні проводилися 25 жовтня. Результати повинні бути встановлені не пізніше ніж на 12-й день після дня голосування, тобто до 6 листопада включно.