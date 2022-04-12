Другий тур виборів: середня явка склала 24%

У семи містах України завершився другий тур місцевих виборів, за даними Центральної виборчої комісії, середня явка виборців склала 24%.
Про це повідомили в ЦВК.
По регіонах явка склала:
- Луцький міський голова - 25,96%
- Краматорський міський голова - 23,14%
- Український міський голова - 31,46%
- Одеський міський голова - 25,14%
- Сумський міський голова - 19,02%
- Херсонський міський голова - 20,89%
- Кам'янець-Подільський міський голова - 34,29%
Всього з 1 582 689 виборців проголосувало на 20:00 379 852, або 24%.
Нагадаємо, що повторне голосування з виборів міського голови відбувалося в 7 містах України: Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Кам'янець-Подільському (Хмельницька область).
Нагадаємо, що повторне голосування з виборів міського голови відбувалося в 7 містах України: Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Кам'янець-Подільському (Хмельницька область).
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