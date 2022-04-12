Другий тур виборів: середня явка склала 24%

06:10 16 листопада Київ, Україна

У семи містах України завершився другий тур місцевих виборів, за даними Центральної виборчої комісії, середня явка виборців склала 24%.

Про це повідомили в ЦВК.

"За повідомленнями всіх територіальних виборчих комісій, що здійснювали підготовку і проведення повторного голосування з виборів міських голів, явка склала 24%", - навели в ЦВК підсумкові дані щодо явки.

По регіонах явка склала:

Луцький міський голова - 25,96%

Краматорський міський голова - 23,14%

Український міський голова - 31,46%

Одеський міський голова - 25,14%

Сумський міський голова - 19,02%

Херсонський міський голова - 20,89%

Кам'янець-Подільський міський голова - 34,29%

Всього з 1 582 689 виборців проголосувало на 20:00 379 852, або 24%.



Нагадаємо, що повторне голосування з виборів міського голови відбувалося в 7 містах України: Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Кам'янець-Подільському (Хмельницька область).