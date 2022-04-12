Другий тур виборів: середня явка склала 24%

06:10 16 листопада Київ, Україна

У семи містах України завершився другий тур місцевих виборів, за даними Центральної виборчої комісії, середня явка виборців склала 24%.
 
Про це повідомили в ЦВК.
"За повідомленнями всіх територіальних виборчих комісій, що здійснювали підготовку і проведення повторного голосування з виборів міських голів, явка склала 24%", - навели в ЦВК підсумкові дані щодо явки.
По регіонах явка склала:
  • Луцький міський голова - 25,96%
  • Краматорський міський голова - 23,14%
  • Український міський голова - 31,46%
  • Одеський міський голова - 25,14%
  • Сумський міський голова - 19,02%
  • Херсонський міський голова - 20,89%
  • Кам'янець-Подільський міський голова - 34,29%
Всього з 1 582 689 виборців проголосувало на 20:00 379 852, або 24%.

Нагадаємо, що повторне голосування з виборів міського голови відбувалося в 7 містах України: Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Кам'янець-Подільському (Хмельницька область).