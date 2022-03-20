Другий тур виборів можуть провести в грудні

Через можливі судові розгляди, в окремих містах України другий тур виборів може відбутися не раніше грудня, таке припущення висунули в ЦВК.
За його словами, результати місцевих виборів повинні встановити до 6 листопада включно. Другий тур виборів мера повинен бути призначений на неділю в межах тритижневого терміну після підписання протоколу. Однак в ЦВК очікують, що частина результатів буде оскаржена в судовому порядку.
Відповідно, заступник голови ЦВК зазначив, що неможливо точно назвати дату, коли в різних містах може пройти другий тур.
При цьому представник ЦВК не виключає, що по окремих містах голосування можуть призначити і на грудень.
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