Другий тур виборів можуть провести в грудні

19:03 26 жовтня Київ, Україна

Через можливі судові розгляди, в окремих містах України другий тур виборів може відбутися не раніше грудня, таке припущення висунули в ЦВК.

"На встановлення результатів виборів у територіальних виборчих комісій є 12 днів. Але хтось може встановити їх швидше. Тому дата другого туру не може бути однаковою", - сказав заступник голови ЦВК Сергій Дубовик.

За його словами, результати місцевих виборів повинні встановити до 6 листопада включно. Другий тур виборів мера повинен бути призначений на неділю в межах тритижневого терміну після підписання протоколу. Однак в ЦВК очікують, що частина результатів буде оскаржена в судовому порядку.

"У такому випадку вибори змістяться до прийняття рішення судом. Судовий розгляд - це, умовно кажучи, ще тиждень. Тобто другий тур може відбутися і на початку грудня", - пояснив Дубовик.

Відповідно, заступник голови ЦВК зазначив, що неможливо точно назвати дату, коли в різних містах може пройти другий тур.

"В ідеалі може бути 15 листопада. Але це малореально. Як правило, голосування буде призначатися на 22 і 29 листопада", - вважає Дубовик.

При цьому представник ЦВК не виключає, що по окремих містах голосування можуть призначити і на грудень.