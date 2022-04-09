Другий тур виборів: 5,2 тисячі правоохоронців забезпечуватимуть безпеку
21:11 13 листопада Київ, Україна
Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич повідомив, що прийнято рішення залучити 5 200 правоохоронців для забезпечення безпеки під час другого туру місцевих виборів.
"Для забезпечення громадської безпеки та порядку на території ділянок і охорони виборчої документації будуть залучені понад 5,2 тисячі правоохоронців", - сказав Фацевич.
Також повідомляється, що, за його словами, 15 листопада відбудеться другий тур виборів депутатів і голів сільських, селищних і міських рад у 21 регіоні країни. Сформовано 1074 виборчі комісії, охорона яких здійснюється силами поліції.
"Підкреслюю оперативне і професійне реагування на заяви і повідомлення, пов'язані з виборчим процесом. Поліція залишається поза політикою, адже наша основна задача - забезпечити законність виборчого процесу", - зазначив Фацевич.
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