Другий тур виборів: 5,2 тисячі правоохоронців забезпечуватимуть безпеку

21:11 13 листопада Київ, Україна

Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич повідомив, що прийнято рішення залучити 5 200 правоохоронців для забезпечення безпеки під час другого туру місцевих виборів.

"Для забезпечення громадської безпеки та порядку на території ділянок і охорони виборчої документації будуть залучені понад 5,2 тисячі правоохоронців", - сказав Фацевич.

Також повідомляється, що, за його словами, 15 листопада відбудеться другий тур виборів депутатів і голів сільських, селищних і міських рад у 21 регіоні країни. Сформовано 1074 виборчі комісії, охорона яких здійснюється силами поліції.