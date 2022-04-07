Другий тур місцевих виборів: названі дати і міста

16:44 12 листопада Київ, Україна

Повторне голосування з місцевих виборів в деяких містах України відбудеться 15 і 22 листопада.

Цю інформацію повідомляє пресслужба Офісу Омбудсмена у четвер, 12 листопада.

"Згідно зі статтею 281 Виборчого кодексу України, повторне голосування призначається на неділю - в межах тритижневого терміну після дня прийняття рішення про призначення повторного голосування", - йдеться в повідомленні.

15 листопада вибори пройдуть в містах:

Кам'янець-Подільський (Хмельницька область);

Краматорськ (Донецька область);

Луцьк (Волинська область);

Одеса (Одеська область);

Суми (Сумська область);

Українка (Київська область);

Херсон (Херсонська область).

22 листопада в містах: