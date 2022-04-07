Другий тур місцевих виборів: названі дати і міста

Повторне голосування з місцевих виборів в деяких містах України відбудеться 15 і 22 листопада.
Цю інформацію повідомляє пресслужба Офісу Омбудсмена у четвер, 12 листопада.
15 листопада вибори пройдуть в містах:
- Кам'янець-Подільський (Хмельницька область);
- Краматорськ (Донецька область);
- Луцьк (Волинська область);
- Одеса (Одеська область);
- Суми (Сумська область);
- Українка (Київська область);
- Херсон (Херсонська область).
22 листопада в містах:
- Бердянськ (Запорізька область);
- Дніпро (Дніпропетровська область);
- Дрогобич (Львівська область);
- Львів (Львівська область);
- Миколаїв (Миколаївська область);
- Нікополь (Дніпропетровська область);
- Полтава (Полтавська область);
- Рівне (Рівненська область);
- Слов'янськ (Донецька область);
- Ужгород (Закарпатська область);
- Черкаси (Черкаська область).
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