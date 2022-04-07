Другий тур місцевих виборів: названі дати і міста

16:44 12 листопада Київ, Україна

Повторне голосування з місцевих виборів в деяких містах України відбудеться 15 і 22 листопада.
 
Цю інформацію повідомляє пресслужба Офісу Омбудсмена у четвер, 12 листопада.
"Згідно зі статтею 281 Виборчого кодексу України, повторне голосування призначається на неділю - в межах тритижневого терміну після дня прийняття рішення про призначення повторного голосування", - йдеться в повідомленні.
15 листопада вибори пройдуть в містах:
  • Кам'янець-Подільський (Хмельницька область);
  • Краматорськ (Донецька область);
  • Луцьк (Волинська область);
  • Одеса (Одеська область);
  • Суми (Сумська область);
  • Українка (Київська область);
  • Херсон (Херсонська область).
22 листопада в містах:
  • Бердянськ (Запорізька область);
  • Дніпро (Дніпропетровська область);
  • Дрогобич (Львівська область);
  • Львів (Львівська область);
  • Миколаїв (Миколаївська область);
  • Нікополь (Дніпропетровська область);
  • Полтава (Полтавська область);
  • Рівне (Рівненська область);
  • Слов'янськ (Донецька область);
  • Ужгород (Закарпатська область);
  • Черкаси (Черкаська область).