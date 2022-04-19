Другий тур голосування завершився явкою менше ніж 30% громадян

06:03 23 листопада Київ, Україна

22 листопада о 20:00 завершився другий і кінцевий етап місцевих виборів в Україні. Мерів міст обирали в Дніпрі, Ужгороді, Миколаєві, Львові



Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії України.



Так, в Дніпрі на повторне волевиявлення прийшли 23,93% виборців, у Нікополі - 24,2, в Слов'янську - 32,4, в Ужгороді - 27,94, в Бердянську - 39,23, у Львові - 38,94, Дрогобичі - 30,21, Миколаєві - 28,4, Полтаві - 25,52, Рівному - 30,35, Черкасах - 26,02.