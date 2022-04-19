Другий тур голосування завершився явкою менше ніж 30% громадян
06:03 23 листопада Київ, Україна
22 листопада о 20:00 завершився другий і кінцевий етап місцевих виборів в Україні. Мерів міст обирали в Дніпрі, Ужгороді, Миколаєві, Львові
.
Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії України.
Так, в Дніпрі на повторне волевиявлення прийшли 23,93% виборців, у Нікополі - 24,2, в Слов'янську - 32,4, в Ужгороді - 27,94, в Бердянську - 39,23, у Львові - 38,94, Дрогобичі - 30,21, Миколаєві - 28,4, Полтаві - 25,52, Рівному - 30,35, Черкасах - 26,02.
"Нагадуємо, що ці відомості не мають офіційного характеру, оскільки відповідно до постанови ЦВК від 20 жовтня 2020 року № 404 вони надходять до Комісії від органів ведення Державного реєстру виборців, які в свою чергу отримують цю інформацію від територіальних виборчих комісій будь-якими засобами зв'язку, зокрема, телефоном або електронною поштою", - відзначили в ЦВК.
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