Другий ешелон зс росії прибув до Бреста для навчань з ОДКБ

29 серпня до Бресту прибув черговий ешелон збройних сил росії. Це вже другий ешелон, який прибув до країни для участі у спільних навчаннях із силами оперативного реагування Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).
Як повідомив моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн", у складі ешелону знаходяться близько 200 одиниць військової техніки, включаючи танки, бронетранспортери, артилерійські установки та автомобілі.
Навчання ОДКБ "Взаємодія-2023" пройдуть у білорусі з 1 по 6 вересня. У них також візьмуть участь війська Вірменії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану.
Крім того, у білорусі в цей самий час пройдуть ще чотири навчання: "Пошук-2023" із силами розвідки, "Ешелон-2023" із силами матеріально-технічного забезпечення військ, "Бар'єр-2023" із спільним формуванням військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту та медичного забезпечення та "Скеля-2023" з підрозділами МНС.
Як повідомив моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн", у складі ешелону знаходяться близько 200 одиниць військової техніки, включаючи танки, бронетранспортери, артилерійські установки та автомобілі.
Навчання ОДКБ "Взаємодія-2023" пройдуть у білорусі з 1 по 6 вересня. У них також візьмуть участь війська Вірменії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану.
Крім того, у білорусі в цей самий час пройдуть ще чотири навчання: "Пошук-2023" із силами розвідки, "Ешелон-2023" із силами матеріально-технічного забезпечення військ, "Бар'єр-2023" із спільним формуванням військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту та медичного забезпечення та "Скеля-2023" з підрозділами МНС.
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