Друга петиція до Зеленського щодо ратифікації Стамбульської конвенції набрала 25 тисяч голосів

13:30 28 січень Київ, Україна

Друга петиція про необхідність ратифікації Стамбульської конвенції, яка оприлюднена на сайті президента України, набрала необхідні для розгляду главою держави 25 тисяч голосів.



Відповідна інформація міститься на сайті ОП.



Відколи перша петиція з ратифікації документа набрала необхідну кількість голосів, минуло 1,5 року, але відповідний законопроєкт досі не внесений на розгляд Верховної Ради.



Ініціатором другої петиції стала громадська ініціатива "Марш жінок". Кампанію із отримання необхідної кількості голосів підтримала коаліція "За Стамбульську конвенцію", до якої входить понад 30 громадських організацій.



За законом Володимир Зеленський має дати відповідь на петицію не пізніше ніж за три місяці.

“Вдруге наше суспільство підтвердило вимогу про необхідність ратифікації Стамбульської конвенції. Ініціювати цю петицію було, на мою думку, дещо ризиковано, враховуючи, що так звані опоненти ведуть активну кампанію проти ратифікації. Водночас перед українцями та українками зараз постали інші серйозні виклики. І якби нам не вдалося, це могло б стати серйозним аргументом проти, мовляв, суспільство передумало. Але ні. Ми ще раз підтвердили свою чітку позицію – Стамбульська конвенція потрібна”, – сказала журналістка, співініціаторка акції “Відкриємо правду про насильство” Ірина Віртосу.

Вона нагадала, що у нещодавньому дослідженні "Що в Україні думають про сучасний фемінізм та феміністок", респонденти назвали питання подолання домашнього насильства найактуальнішим для вирішення. Про це сказали 93,2% респондентів, які вважають себе феміністом/-кою, та 74,3% респондентів-нефеміністів/-ок.



Ще у 2011 році Україна взяла участь у підготовці Стамбульської конвенції як член Ради Європи. Лише у 2016 відбулася перша спроба ратифікувати документ, яка закінчилася провалом.



У травні 2020 року петиція про ратифікацію конвенції на сайті президента України набрала понад 25 тисяч голосів. У відповіді Зеленський підтримав необхідність ратифікації документа.



Глава держави обіцяв внести до парламенту відповідний законопроєкт про ратифікацію, проте зазначав, що зробити це зможе після того, як МЗС подасть відповідну пропозицію.



Проти ратифікації документа в Україні виступають так звані поборники традиційних цінностей та Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій. Вони неодноразово зверталися до представників влади з офіційними заявами про те, що поняття "гендер" загрожує українській родині, незважаючи на думки експертів щодо цього.



У грудні 2021 року пресслужба Офісу Президента України повідомила, що завершується підготовка до подання на розгляд нардепів законопроєкту "Про ратифікацію Стамбульської конвенції".



Це сталося у відповідь на акцію активістів "Відкриємо правду про насильство", що відбулася 30 листопада.