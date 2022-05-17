У ТКГ назвали головні причини загострення на Донбасі

15:35 12 серпня Київ, Україна

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Сергій Гармаш заявив, що загострення на Донбасі викликано декількома факторами - геополітичним, внутрішньоросійським, військовим.

Один з факторів загострення, на думку Гармаша, геополітичний.

"Зустріч Байдена із Зеленським, Меркель із Зеленським. Ми бачили минулої весни перед самітом НАТО, коли були можливі позитивні рішення для України, речниця МЗС Росії Марія Захарова говорила, що якщо буде тривати мілітаризація України і зближення з НАТО, то це загострить ситуацію на Донбасі", - зазначив Гармаш

За його словами, Росія використовує ситуацію на Донбасі як стримуючий фактор і як фактор шантажу, зокрема, в геополітиці.



Ще одні фактор частих обстрілів - внутрішньоросійський.

"Не забуваймо, що там вибори. Їм потрібна тема, яка мобілізує електорат. Тема України як ворога мобілізує сьогодні путінський електорат, в тому числі і на окупованій території, залучаючи новостворених російських громадян до голосування", - підкреслив представник ТКГ.

Гармаш додав, що на окупованій території населення незадоволене заблокованими сепаратистами КПВВ. Громадяни не можуть виїхати на територію, підконтрольну уряду України, для отримання пенсій та до родичів.