ЗСУ зайняли позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області - ISW

06:54 13 серпня Київ, Україна

Війська України поступово витісняють ворога не лише на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Певні успіхи є і на Херсонщині. Як повідомив Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 12 серпня, українським військовим вдалося закріпитися на лівому березі Дніпра, нині окупованому росіянами.

Водночас експерти зазначили, що вважати це плацдармом для подальшого наступу на ворога – не варто.

"ЗСУ зайняли позиції на захід від Козачих Лагерів після кількох днів обмежених рейдів через річку Дніпро. Російські блогери стверджували, що українські розвідувальні групи продовжують діяти на захід від Козачих Лагерів, але сам населений пункт, як і раніше, окупований. Також українські розвідувальні групи продовжують діяти в районі Антонівського мосту та Голої Пристані та проводять рейди через річку Дніпро. Заяви росії про те, що українські сили зберігають присутність на східному березі Дніпра, дозволяють припустити, що російські сили стурбовані тим, що ЗСУ зайняли напівстійкі позиції на березі", - пишуть аналітики.

На думку аналітиків ISW, механізована контратака росії може поставити під загрозу українську передову позицію, але незрозуміло, чи російські сили мають необхідні для цього механізовані резерви.

Нагадаємо, омбудсмен заявив, що агресивна політика кремля свідчить про те, що на українській території окупанти не зупиняться і підуть у напрямку Європи.