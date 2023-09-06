ЗСУ зайняли позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області - ISW

Війська України поступово витісняють ворога не лише на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Певні успіхи є і на Херсонщині. Як повідомив Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 12 серпня, українським військовим вдалося закріпитися на лівому березі Дніпра, нині окупованому росіянами.
Водночас експерти зазначили, що вважати це плацдармом для подальшого наступу на ворога – не варто.
На думку аналітиків ISW, механізована контратака росії може поставити під загрозу українську передову позицію, але незрозуміло, чи російські сили мають необхідні для цього механізовані резерви.
Нагадаємо, омбудсмен заявив, що агресивна політика кремля свідчить про те, що на українській території окупанти не зупиняться і підуть у напрямку Європи.
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