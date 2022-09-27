ЗСУ за добу відбили вісім атак окупантів і знищили три склади з боєприпасами

20:39 26 вересня Київ, Україна

Українські захисники за добу відбили вісім атак ворога та ліквідували три склади з боєприпасами армії росії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 26 вересня.

Наголошується, що атаки противника були відбиті в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Підгородне, Бахмут, Майорськ, Кам'янка, Перемога та Павлівка.

"Українська авіація завдала близько 20 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, позиції броньованої техніки та п'яти позицій зенітних ракетних комплексів", - йдеться у повідомленні.

Ракетні війська та артилерія за поточну добу, зокрема, вразили три пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили та техніки окупантів, одну позицію зенітних ракетних комплексів, два підрозділи ракетних військ та артилерії, три склади з боєприпасами, а також 12 окремих важливих цілей.



Також повідомляється, що противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку та завдає ударів по цивільній інфраструктурі.



Так, за поточну добу противник завдав двох ракетних і чотирьох авіаударів, здійснив більше семи обстрілів з РСЗВ. Також ворог задіяв ударні БпЛА у районі населеного пункту Біленьке Одеської області.



Як зазначили у Генштабі, від обстрілів окупантів постраждало 12 населених пунктів. Зокрема, Запоріжжя, Марганець, Мусіївка, Нікополь, Потьомкіне, Осокорівка, Миколаїв та Очаків.



На Слобожанському, Бахмутському, Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, Південнобузькому напрямках ворог здійснив обстріл з танків, мінометів та ствольної артилерії.