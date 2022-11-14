ЗСУ за добу відбили атаки російських військових у семи населених пунктів - зведення

У Генштабі наголосили, що противник продовжує зазнавати втрат.

"За уточненою інформацією, у ніч на 13 листопада Сили оборони в районі населеного пункту Каїри Херсонської області знищили склад боєприпасів, близько 40 російських окупантів, дві одиниці броньованої техніки та десять вантажних автомобілів", - йдеться у зведенні.

Українська авіація минулої доби завдала 16 ударів по позиціях ворога. Уражено десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також шість зенітно-ракетних комплексів окупантів. Збито десять БПЛА типу Орлан-10.

"З метою поповнення втрат особового складу та формування підрозділів противник продовжує переміщення мобілізованого особового складу до районів ведення бойових дій на території України.. Безпосередньо артилерійські обстріли ворог скоїв Вищатарівка, Добра Надія та Іллінка Дніпропетровської області.