ЗСУ за добу ліквідували 200 окупантів - Генштаб

11:12 18 серпня Київ, Україна

З 24 лютого по 18 серпня загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно становили 44 300 осіб (+200 за добу).

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Знищено:

1889 (+3) танків

4179 (+17) бойових броньованих машин

1010 (+17) артилерійських систем

265 (+2) реактивних систем залпового вогню

136 (+0) засобів ППО

234 (+1) літаки

197 (+1) вертольотів

793 (+1) БПЛА оперативно-тактичного рівня

190 (+0) крилатих ракет

15 (+0) кораблів/катерів

3061 (+7) одиниця автомобільної техніки та автоцистерн

93 (+0) одиниці спеціальної техніки

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.