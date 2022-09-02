ЗСУ за добу ліквідували 200 окупантів - Генштаб

З 24 лютого по 18 серпня загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно становили 44 300 осіб (+200 за добу).
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Знищено:
Знищено:
- 1889 (+3) танків
- 4179 (+17) бойових броньованих машин
- 1010 (+17) артилерійських систем
- 265 (+2) реактивних систем залпового вогню
- 136 (+0) засобів ППО
- 234 (+1) літаки
- 197 (+1) вертольотів
- 793 (+1) БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 190 (+0) крилатих ракет
- 15 (+0) кораблів/катерів
- 3061 (+7) одиниця автомобільної техніки та автоцистерн
- 93 (+0) одиниці спеціальної техніки
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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