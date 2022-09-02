ЗСУ за добу ліквідували 200 окупантів - Генштаб

11:12 18 серпня Київ, Україна

З 24 лютого по 18 серпня загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно становили 44 300 осіб (+200 за добу).

 
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Знищено:
  • 1889 (+3) танків
  • 4179 (+17) бойових броньованих машин
  • 1010 (+17) артилерійських систем
  • 265 (+2) реактивних систем залпового вогню
  • 136 (+0) засобів ППО
  • 234 (+1) літаки
  • 197 (+1) вертольотів
  • 793 (+1) БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 190 (+0) крилатих ракет
  • 15 (+0) кораблів/катерів
  • 3061 (+7) одиниця автомобільної техніки та автоцистерн
  • 93 (+0) одиниці спеціальної техніки
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.