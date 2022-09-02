ЗСУ за ніч ударили по трьох мостах у Херсонській області - ОК Південь

19:34 30 серпня Київ, Україна

На півдні України ЗСУ в ніч на 30 серпня знищили близько 160 російських загарбників, 60 одиниць ворожої техніки, а також завдали ударів по трьох мостах у Херсонській області.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

"Нашими бомбардувальниками протягом ночі завдано двох ударів по районах зосередження ворога в районі Киселівки та Костирки. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, у тому числі й по трьох мостах - Антонівському автомобільному, Антонівському залізничному та Даріївському - для закріплення їхнього непридатного статусу", - йдеться у зведенні.

За даними ОК Південь, загальні втрати ворога на цьому напрямку за ніч становили 159 бійців і 60 одиниць техніки, у тому числі 5 танків Т-72, три гаубиці Мста-Б, пускова установка С-300, станція радіоелектронної боротьби та станція радіолокації, 120-міліметровий мобільний міномет, п'ять протитанкових ракетних комплексів, 40 одиниць броньованої та автомобільної техніки та два БПЛА.