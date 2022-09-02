ЗСУ за ніч ударили по трьох мостах у Херсонській області - ОК Південь

На півдні України ЗСУ в ніч на 30 серпня знищили близько 160 російських загарбників, 60 одиниць ворожої техніки, а також завдали ударів по трьох мостах у Херсонській області.
Про це повідомляє Оперативне командування Південь.
За даними ОК Південь, загальні втрати ворога на цьому напрямку за ніч становили 159 бійців і 60 одиниць техніки, у тому числі 5 танків Т-72, три гаубиці Мста-Б, пускова установка С-300, станція радіоелектронної боротьби та станція радіолокації, 120-міліметровий мобільний міномет, п'ять протитанкових ракетних комплексів, 40 одиниць броньованої та автомобільної техніки та два БПЛА.
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