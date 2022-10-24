ВСУ витіснили ворога із 4 населених пунктів у Донецькій області – Генштаб

20:00 24 жовтня Київ, Україна

Українська армія витіснила російських окупантів із населених пунктів Кармазинівка, М'ясожарівка та Невське Луганської області та Новосадово у Донецькій області.



Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.



"Авіація Сил оборони, протягом поточної доби, завдала сімнадцяти ударів. Підтверджено поразку 13 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога та 4 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили 2 вертольоти. Українські ракетні війська та артилерія за поточну добу вразили 4 пункти управління, десять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 6 складів боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та три інші важливі об'єкти противника", - повідомляється в зведенні Генштаба.

Щоб уповільнити контрнаступ ЗСУ окупанти продовжують мінувати мости та переправи на шляхах відступу у Миколаївській та Херсонській областях.



Росіяни продовжують активно вербувати ув'язнених як біля Росії, і на тимчасово окупованих територіях.



Так, з виправної колонії № 90 у місті Херсон, після так званих бесід із представниками ФСБ, було звільнено більшість злочинців. Водночас окупанти продовжують евакуацію поранених до Криму..



Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне становище, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.



Протягом поточної доби Сили оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар'їнка та Першотравневе.



Завдяки успішним діям, наші війська витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М'ясожарівка та Невське Луганської області та Новосадово у Донецькій області.



Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку.



За цю добу окупанти завдали трьох ракетних та семи авіаційних ударів, здійснили три обстріли з реактивних систем залпового вогню.



Ворожі удари зазнали об'єктів цивільної інфраструктури в Куп'янську Харківської області, Вугледарі та Соледарі Донецької області та місті Миколаєві..



Ворог здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії на Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, Південнобузькому напрямках.