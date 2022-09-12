ЗСУ витіснили війська росії з 20 населених пунктів за добу - Генштаб ЗСУ

09:41 12 вересня Київ, Україна

За добу українські військові витіснили ворога з понад двадцяти населених пунктів, зокрема, до ранку 12 вересня армії росії довелося залишити в тому числі селища Великий Бурлук і Дворічна в Харківській області, місто Сватове в Луганській області.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.



У ході відступу російські війська кидають свої позиції і тікають углиб окупованих територій чи росію. За останню добу російські військовослужбовці під час відступу вивозили із собою награбоване у місцевих жителів майно та автомобілі із селищ у Харківській області, зазначається у повідомленні. За даними Генштабу, зараз росія зосереджує сили для встановлення контролю над територією Донецької області, утримання тимчасово захоплених територій та зриву наступу українських військ.



Внаслідок контрнаступу на Херсонському напрямку росія зазнала значних втрат у живій силі. У повідомленні стверджується, що 810 окрема гвардійська бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації у Севастополі) втратила майже 85% особового складу.



Також у Генштабі наголосили, що зараз зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Минулої доби рф завдала «18 ракетних і 39 авіаційних ударів по військових і цивільних об'єктах на території України».

«Постраждали понад 30 населених пунктів, зокрема, Краматорськ, Костянтинівка, Дніпро, Павлоград, Великомихайлівка. росіяни вчинили черговий терористичний акт - завдали ракетного удару по Харківській ТЕЦ, об'єкту критичної інфраструктури міста. В результаті було частково знеструмлено кілька областей», - йдеться у повідомленні.

ЗСУ знищили один БПЛА типу «Орлан-10», збили одну керовану ракету Х-59, чотири ракети «Калібр» та п'ять ракет Х-101.