ЗСУ вкотре знищили ворожий склад боєприпасів на півдні України
07:17 18 серпня Київ, Україна
Українські бійці знищили російський склад постачання боєкомплектів.
Про це у четвер, 18 серпня, повідомляє Оперативне командування Південь.
"Наша авіація продовжувала практику атак опорних пунктів та районів зосередження ворожої сили, озброєння та техніки. Таких уражень завдано в районі Нововознесенського та Олександрівки", - зазначили українські військові.
Там додали, що російські військові зазнали й інших втрат.
"Ворог втратив 29 одиниць особового складу, самохідну гармату 203-го калібру Піон, п'ять одиниць броньованої та автомобільної техніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - йдеться у повідомленні.
Авіація окупантів завдала трьох ударів по українських позиціях вздовж лінії зіткнення – успіху не мала.
"Ворог застосував дві протирадіолокаційні ракети для знищення української системи протиповітряної оборони. Результат мав прикрий", - повідомили в ОК Південь.
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