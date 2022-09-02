ЗСУ вкотре знищили ворожий склад боєприпасів на півдні України

07:17 18 серпня Київ, Україна

Українські бійці знищили російський склад постачання боєкомплектів.

Про це у четвер, 18 серпня, повідомляє Оперативне командування Південь.

"Наша авіація продовжувала практику атак опорних пунктів та районів зосередження ворожої сили, озброєння та техніки. Таких уражень завдано в районі Нововознесенського та Олександрівки", - зазначили українські військові.

Там додали, що російські військові зазнали й інших втрат.

"Ворог втратив 29 одиниць особового складу, самохідну гармату 203-го калібру Піон, п'ять одиниць броньованої та автомобільної техніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - йдеться у повідомленні.

Авіація окупантів завдала трьох ударів по українських позиціях вздовж лінії зіткнення – успіху не мала.